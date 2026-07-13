В Тирасполе на берегу Днестра нашли тело пропавшего мужчины.

В Тирасполе на берегу Днестра обнаружили погибшим 35-летнего местного жителя, который с 9 июля числился без вести пропавшим.

Об этом сообщают приднестровские правоохранители, передает rupor.md

Его тело нашли в 300 метрах ниже по течению от парома, при этом на суше остались вещи погибшего. На теле нет следов насильственной смерти. По предварительной версии, мужчина утонул.

В день исчезновения мужчина ушел из дома в дневное время и больше не выходил на связь. Для установления точной причины гибели назначили судебно-медицинскую экспертизу.