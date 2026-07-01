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realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 19:32
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Мужчина впал в кому после купания в Днестре

В Рыбнице мужчина оказался в реанимации после того, как едва не утонул во время купания в Днестре.

Мужчина впал в кому после купания в Днестре.
Мужчина впал в кому после купания в Днестре.

В настоящее время он находится в коме, передает realitatea.md

По информации местных экстренных служб, сигнал о происшествии поступил вечером 30 июня. Очевидец сообщил спасателям, что мужчина ушёл под воду во время купания в месте, не предназначенном для этого.

Пострадавшего обнаружили на глубине около полутора метров. После извлечения из воды спасатели провели реанимационные мероприятия, а затем передали мужчину прибывшей бригаде скорой помощи.

Пострадавший был госпитализирован в больницу Рыбницы, где сейчас находится в отделении реанимации. Его состояние остаётся крайне тяжёлым.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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