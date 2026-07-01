Мужчина впал в кому после купания в Днестре.

В Рыбнице мужчина оказался в реанимации после того, как едва не утонул во время купания в Днестре.

В настоящее время он находится в коме, передает realitatea.md

По информации местных экстренных служб, сигнал о происшествии поступил вечером 30 июня. Очевидец сообщил спасателям, что мужчина ушёл под воду во время купания в месте, не предназначенном для этого.

Пострадавшего обнаружили на глубине около полутора метров. После извлечения из воды спасатели провели реанимационные мероприятия, а затем передали мужчину прибывшей бригаде скорой помощи.

Пострадавший был госпитализирован в больницу Рыбницы, где сейчас находится в отделении реанимации. Его состояние остаётся крайне тяжёлым.