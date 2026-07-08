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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 13:56
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В Приднестровье подросток попал в реанимацию после прыжка с тарзанки в Днестр

Во время отдыха на берегу Днестра возле села Бутор в Приднестровье 17-летний подросток сорвался с тарзанки и ударился о дно на мелководье, сообщили местные экстренные службы.

В Приднестровье подросток попал в реанимацию после прыжка с тарзанки в Днестр.
В Приднестровье подросток попал в реанимацию после прыжка с тарзанки в Днестр.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с тяжелой травмой позвоночника, передает rupor.md

Инцидент произошел во вторник, 7 июля. Юноша отдыхал на реке вместе со своим другом. В какой-то момент он решил прыгнуть с самодельной конструкции, но сорвался и упал в воду там, где было мелко. Приятель, который находился рядом в момент падения, самостоятельно отвез пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у юноши закрытую позвоночно-спинномозговую травму и экстренно поместили его в реанимационное отделение.

Правоохранители напоминают, что прыжки с тарзанок и других самодельных сооружений могут привести к тяжелым травмам и необратимым последствиям. Рельеф дна и уровень воды в водоемах постоянно меняются, поэтому даже знакомые места могут стать опасными. Для отдыха следует выбирать только официальные пляжи, где обустроена территория и дежурят спасательные службы.

Источник
rupor.md logorupor
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