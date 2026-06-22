В Тараклии проходят обыски: главу района подозревают в сговоре при госзакупках.

Правоохранители проводят обыски по делу о сговоре при госзакупках и злоупотреблении служебным положением. Фигурантами дела являются председатель Тараклийского района, глава комиссии по строительству и специалист по госзакупкам.

По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), их подозревают в том, что они могли подстраивать процедуры госзакупок и способствовать передаче контрактов компании, которую, как считают следователи, фактически контролировал глава комиссии по строительству через подставных лиц, пишет rupor.md

Следствие зафиксировало несколько эпизодов, в которых подозреваемые якобы согласовывали цены по отдельным объектам и оформляли сметы с фиктивно завышенными объемами работ. Это, по версии НАЦ, делалось в интересах фирм, связанных с главой комиссии.

Контракты небольшой стоимости в основном касались ремонтных работ в учебных заведениях. Предварительный ущерб публичному бюджету только за 2025 год оценивается примерно в 3 млн леев.

Обыски проходят в служебных кабинетах, домах и автомобилях подозреваемых. На этом этапе они проходят по делу на свободе.

Уголовное преследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела, круг причастных лиц и собирают доказательства.