22 Мая 2026, 14:30
В Резине задержали подозреваемого в организации наркопритона

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько самодельных устройств для употребления наркотиков, пакет с синтетическими наркотиками, а также незаконно выращенные растения конопли.

По предварительным данным, подозреваемый пытался уничтожить некоторые предметы и вещества в доме, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, передает stiri.md

Изъятые товары и вещества отправлены на экспертизу для определения точного состава и количества.

Подозреваемый находится под следствием. Если его вина будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование по факту инцидента будет продолжено.

