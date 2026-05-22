22 Мая 2026, 14:30
9 387
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Резине задержали подозреваемого в организации наркопритона
В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько самодельных устройств для употребления наркотиков, пакет с синтетическими наркотиками, а также незаконно выращенные растения конопли.
По предварительным данным, подозреваемый пытался уничтожить некоторые предметы и вещества в доме, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, передает stiri.md
Изъятые товары и вещества отправлены на экспертизу для определения точного состава и количества.
Подозреваемый находится под следствием. Если его вина будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование по факту инцидента будет продолжено.