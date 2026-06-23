В Сынжерейском районе Volkswagen сбил двух патрульных: они в крайне тяжелом состоянии.

Двое сотрудников патрульной полиции, которые несли службу на трассе R6 в селе Григорэука Сынжерейского района, были сбиты автомобилем Volkswagen, за рулём которого находился мужчина.

В момент столкновения оба полицейских находились на обочине дороги, вне служебного автомобиля, который был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения и стоял с включёнными проблесковыми маячками.

Состояние обоих сотрудников крайне тяжёлое. Они были доставлены в больницу.

На месте происшествия правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.