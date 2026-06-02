2 Июня 2026, 09:14
В Дрокиевском районе насмерть сбили велосипедиста

Вчера вечером, 1 июня, около 22:20, сотрудники полиции Дрокии выехали на место дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе R7 вблизи села Никорены.

В Дрокиевском район велосипедиста насмерть сбил автомобиль.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Skoda, двигавшийся из Дрокии в направлении Рышкан, совершил наезд на велосипедиста, который ехал по проезжей части без световых приборов и светоотражающих элементов.

В результате удара 36-летний велосипедист, житель села Никорены, скончался на месте происшествия.

Водитель был проверен на наличие алкоголя в организме. Результат теста оказался отрицательным.

По данному факту возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств аварии. Водитель задержан на 72 часа.

Источник
