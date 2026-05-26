В Страшенах женщина задержана по делу о гибели мужа.

По данным правоохранителей, сигнал в службу 112 поступил от женщины, которая сообщила, что нашла своего свёкра без сознания в доме.

Предварительно установлено, что погибший распивал алкоголь вместе со своей 49-летней супругой. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого женщина, предположительно, нанесла мужчине удары острым предметом в область грудной клетки.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина была задержана на 72 часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся расследование для установления всех обстоятельств.