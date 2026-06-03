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3 Июня 2026, 20:27
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В Молдове зафиксирован самый низкий уровень смертности на дорогах за последние 13 лет

За первые пять месяцев 2026 года в Молдове зарегистрировано наименьшее число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях за последние 13 лет.

В Молдове зафиксирован самый низкий уровень смертности на дорогах за последние 13 лет.
В Молдове зафиксирован самый низкий уровень смертности на дорогах за последние 13 лет.

Для сравнения, самым тяжелым по последствиям стал 2015 год: тогда произошло 1 013 ДТП, в которых погибли 125 человек и еще 1 156 получили травмы. Кроме того, именно в период с 2014 по 2018 годы в стране фиксировалось наибольшее количество смертельных аварий.

Основными причинами ДТП по-прежнему остаются превышение скорости, несоответствие скорости дорожным и погодным условиям, управление автомобилем в состоянии опьянения, а также непредоставление преимущества пешеходам.

В полиции сообщили, что продолжают проводить профилактические мероприятия и кампании по повышению безопасности дорожного движения.

В Молдове зафиксирован самый низкий уровень смертности на дорогах за последние 13 лет
Источник
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