2 Июня 2026, 22:06
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В Сынжерейском районе в ДТП с участием грузовика пострадал ребенок
В Сынжерейском районе на трассе R-6 у въезда в село Биличений Векь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
По предварительным данным, около 12:54 грузовик, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 20-летнего мужчины. После удара легковой автомобиль отбросило в припаркованный на обочине Opel, передает tvn.md
В результате аварии травмы получили 45-летняя женщина, 63-летняя женщина и 13-летний ребёнок. Пострадавшие были доставлены в районную больницу Сынжерей.
Все водители, участвовавшие в ДТП, прошли тест на алкоголь — результаты оказались отрицательными.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.