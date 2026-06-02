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tvn.md logotvn
2 Июня 2026, 22:06
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В Сынжерейском районе в ДТП с участием грузовика пострадал ребенок

В Сынжерейском районе на трассе R-6 у въезда в село Биличений Векь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

В Сынжерейском районе в ДТП с участием грузовика пострадал ребенок.
В Сынжерейском районе в ДТП с участием грузовика пострадал ребенок.

По предварительным данным, около 12:54 грузовик, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 20-летнего мужчины. После удара легковой автомобиль отбросило в припаркованный на обочине Opel, передает tvn.md

В результате аварии травмы получили 45-летняя женщина, 63-летняя женщина и 13-летний ребёнок. Пострадавшие были доставлены в районную больницу Сынжерей.

Все водители, участвовавшие в ДТП, прошли тест на алкоголь — результаты оказались отрицательными.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Источник
tvn.md logotvn
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