В Сынжерейском районе в ДТП с участием грузовика пострадал ребенок.

По предварительным данным, около 12:54 грузовик, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 20-летнего мужчины. После удара легковой автомобиль отбросило в припаркованный на обочине Opel, передает tvn.md

В результате аварии травмы получили 45-летняя женщина, 63-летняя женщина и 13-летний ребёнок. Пострадавшие были доставлены в районную больницу Сынжерей.

Все водители, участвовавшие в ДТП, прошли тест на алкоголь — результаты оказались отрицательными.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.