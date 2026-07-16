Водителя грузовика с боеприпасами будут судить в Румынии: ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Румынский суд принял решение о начале рассмотрения дела водителя грузовика, задержанного на пункте пропуска Леушены – Албица с боеприпасами военного назначения.

Согласно заключению экспертизы, большинство обнаруженного оружия находилось в исправном состоянии, передает agora.md

Гражданин Республики Молдова Сергей Прелипчан обвиняется в Румынии в квалифицированной контрабанде и использовании поддельных документов, после того как осенью прошлого года был задержан при въезде в страну с военными боеприпасами в грузовом автомобиле.

В случае признания виновным ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сам Прелипчан отрицает все предъявленные обвинения. На допросах он заявил, что лишь управлял грузовиком и не знал, что находится в контейнере.

По данным румынских прокуроров, водитель имеет пятилетний опыт международных перевозок, поэтому утверждение о том, что он не знал о характере перевозимого груза, не вызывает доверия.

Проверка данных тахографа показала, что 18–19 ноября 2025 года водитель находился в режиме отдыха около 29 часов, из которых примерно 10 часов провел в районе пограничного пункта.

Прелипчан объяснил длительную остановку очередями на границе, однако представитель таможенного брокера заявила, что в тот период пункт пропуска не был перегружен.

Документы, обнаруженные в кабине, свидетельствуют о том, что водитель регулярно совершал рейсы в порт Констанца, иногда въезжая в Румынию без груза.

На время судебного разбирательства Прелипчан остается на свободе под судебным контролем.

Напомним, грузовик с прицепом, перевозивший военные комплектующие, был остановлен 20 ноября, около 02:30, на пункте пропуска Албица при выезде из Республики Молдова.

В транспортных документах груз был указан как металлический лом. Однако, согласно материалам судебно-технической экспертизы, речь шла об оружии и боеприпасах военного назначения промышленного производства, запрещенных к обороту.

За исключением беспилотника, все обнаруженные образцы находились в рабочем состоянии и были готовы к использованию. Арсенал до сих пор хранится на военном складе румынских властей, отмечает издание.

В Молдове PCCOCS в мае передала в суд дело в отношении пяти мужчин из Кишинева и Дубоссар в возрасте от 39 до 56 лет. Среди обвиняемых — предполагаемый организатор схемы, логист, отвечавший за хранение, таможенный брокер, администратор компании-экспортера и водитель, который, по версии следствия, доставил оружие из Украины.

По данным прокуроров, оружие незаконно ввозилось в Республику Молдова в период с 2023 года по ноябрь 2025 года и упаковывалось в материалы, препятствующие сканированию, чтобы избежать обнаружения на границе.

В случае признания виновными фигурантам молдавского дела грозит до 10 лет лишения свободы.