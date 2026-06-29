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pulsmedia
29 Июня 2026, 21:05
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В Сынжерейском районе на поле обнаружили противоградовую ракету

На сельскохозяйственном участке вблизи села Биличений Векь, район Сынжерей, была обнаружена противоградовая ракета, предположительно частично сдетонировавшая.

В Сынжерейском районе на поле обнаружили противоградовую ракету.
В Сынжерейском районе на поле обнаружили противоградовую ракету.

По предварительным данным, находка была сделана 27 июня около 13:30 местным жителем. У боеприпаса сохранилась передняя часть, однако он был частично приведён в действие, передает pulsmedia.md со ссылкой на nordinfo.md

На место происшествия были направлены компетентные службы. Обстоятельства обнаружения и происхождение объекта устанавливаются.

Источник
pulsmedia
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