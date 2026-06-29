29 Июня 2026, 21:05
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В Сынжерейском районе на поле обнаружили противоградовую ракету
На сельскохозяйственном участке вблизи села Биличений Векь, район Сынжерей, была обнаружена противоградовая ракета, предположительно частично сдетонировавшая.
По предварительным данным, находка была сделана 27 июня около 13:30 местным жителем. У боеприпаса сохранилась передняя часть, однако он был частично приведён в действие, передает pulsmedia.md со ссылкой на nordinfo.md
На место происшествия были направлены компетентные службы. Обстоятельства обнаружения и происхождение объекта устанавливаются.