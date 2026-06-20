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protv.md logoprotv
20 Июня 2026, 17:45
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В Сынжерейском районе произошла авария: перевернулся грузовик

ДТП произошло после того, как во время движения у грузовика лопнула одна из шин.

Серьезная авария произошла в Сынжерейском районе: перевернулся грузовик.
Серьезная авария произошла в Сынжерейском районе: перевернулся грузовик.

Инцидент произошёл вчера на выезде из села Биличений Векь, передает protv.md

По информации полиции, инцидент произошел около 20:30. После технической неисправности водитель потерял управление, и большегрузный автомобиль перевернулся на проезжей части.

В результате аварии никто не пострадал. Зафиксирован лишь материальный ущерб.

В Сынжерейском районе произошла авария: перевернулся грузовик

Источник
protv.md logoprotv
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