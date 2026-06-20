20 Июня 2026, 17:45
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сынжерейском районе произошла авария: перевернулся грузовик
ДТП произошло после того, как во время движения у грузовика лопнула одна из шин.
Инцидент произошёл вчера на выезде из села Биличений Векь, передает protv.md
По информации полиции, инцидент произошел около 20:30. После технической неисправности водитель потерял управление, и большегрузный автомобиль перевернулся на проезжей части.
В результате аварии никто не пострадал. Зафиксирован лишь материальный ущерб.