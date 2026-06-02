2 Июня 2026, 13:33
На въезде в Купчинь столкнулись Mercedes и Peugeot
Серьезное ДТП произошло сегодня утром на въезде в город Купчинь Единецкого района. На дороге столкнулись два автомобиля - Mercedes Sprinter и Peugeot.
По данным полиции, авария случилась примерно в 08:43 на трассе M5, передает realitatea.md
На место происшествия прибыла полиция. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили серьезные технические повреждения.
Обстоятельства ДТП выясняются.