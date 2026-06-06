Водитель стал фигурантом дела: скрылся после ДТП и пытался подкупить полицейского.

76-летний мужчина находится под следствием полиции после того, как, предположительно, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие недалеко от села Селиште. Он скрылся с места происшествия и позже попытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности, передает protv.md

По данным полиции, инцидент произошел вчера, около 17:10, недалеко от села Селиште. В аварии участвовали две машины, Nissan и Renault.

Водитель Nissan, 76-летний мужчина, предположительно не соблюдал необходимую дистанцию до впереди идущей машины и врезался сзади в авто Renault.

После столкновения водитель скрылся с места аварии, но вскоре был найден полицией.

В ходе оформления дела мужчина отказался пройти тест на алкотестере и якобы пытался предложить полицейскому 900 леев, чтобы избежать наказания.

Полиция проводит расследование.