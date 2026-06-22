В Сынжерейском районе пьяный мотоциклист врезался в машину полиции

Инцидент произошел в селе Маринешты.

По информации полиции, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом, столкнулся со служебным автомобилем полиции, который направлялся на вызов с включёнными звуковыми и световыми сигналами.

Результаты алкотеста показали у молодого человека концентрацию алкоголя 0,18 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Вскоре после ДТП группа лиц, действуя из хулиганских побуждений, повредила автомобиль полиции.

Помимо расследования дорожно-транспортного происшествия, по данному факту возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Полиция продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия.

Видео: Pulsmedia