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22 Июня 2026, 11:17
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В Сынжерейском районе пьяный мотоциклист врезался в машину полиции

Инцидент произошел в селе Маринешты.

В Сынжерейском районе пьяный мотоциклист врезался в машину полиции. Фото/Видео: Pulsmedia.
В Сынжерейском районе пьяный мотоциклист врезался в машину полиции. Фото/Видео: Pulsmedia.

По информации полиции, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом, столкнулся со служебным автомобилем полиции, который направлялся на вызов с включёнными звуковыми и световыми сигналами.

Результаты алкотеста показали у молодого человека концентрацию алкоголя 0,18 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Вскоре после ДТП группа лиц, действуя из хулиганских побуждений, повредила автомобиль полиции.

Помимо расследования дорожно-транспортного происшествия, по данному факту возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Полиция продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия.

Видео: Pulsmedia

Источник
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