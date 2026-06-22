22 Июня 2026, 11:17
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В Сынжерейском районе пьяный мотоциклист врезался в машину полиции
Инцидент произошел в селе Маринешты.
По информации полиции, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом, столкнулся со служебным автомобилем полиции, который направлялся на вызов с включёнными звуковыми и световыми сигналами.
Результаты алкотеста показали у молодого человека концентрацию алкоголя 0,18 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Вскоре после ДТП группа лиц, действуя из хулиганских побуждений, повредила автомобиль полиции.
Помимо расследования дорожно-транспортного происшествия, по данному факту возбуждено дело по статье о хулиганстве.
Полиция продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия.
Видео: Pulsmedia