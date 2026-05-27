Водителям напомнили правила поведения после аварии и призвали не покидать место ДТП.

Понятие «дорожно-транспортное происшествие» относится не только к столкновениям двух автомобилей или тяжёлым случаям с пострадавшими. Аварией считается и ситуация, когда водитель теряет контроль над машиной и врезается в препятствие, уточняет эксперт в юридической сфере Инга Мисфуд Висмаер, сообщает Radio Moldova.

«У нас ДТП бывает и тогда, когда, к сожалению, мы теряем контроль и попадаем в аварию, но, к счастью, никто не страдает, кроме нашего автомобиля, нашего эмоционального состояния и нашего кошелька», — заявила адвокат в программе на телеканале Moldova 1.

Независимо от того, идёт ли речь о лёгком столкновении или серьёзной аварии, первое, что должен сделать водитель — остановить транспорт и обезопасить место происшествия.

«Включаем аварийный сигнал. Устанавливаем знак позади машины на расстоянии 15–30 метров», — напомнила специалист.

Также, если в автомобиле есть пассажиры, необходимо проверить их состояние, а при наличии пострадавших обязательно вызвать службу 112.

«Нужно спокойно объяснить, где произошло ДТП и в каком состоянии находятся пострадавшие», — отметила Инга Мисфуд Висмаер.

Эксперт предупреждает, что одной из самых серьёзных ошибок является покидание места аварии.

«Многие из-за страха или паники считают, что уехать — это спасение. Но оставление места ДТП приводит к уголовному делу, лишению водительских прав и даже тюремному сроку», — предупредила она.

Первая помощь пострадавшим в ДТП

Если есть раненые, водители или свидетели не должны перемещать пострадавших, если нет непосредственной опасности.

«У многих есть тенденция перемещать пострадавшего. Делать этого не нужно, кроме случаев, когда человек находится в опасном месте», — пояснила специалист.

Также мобильные телефоны помогают собрать доказательства для расследования. Специалист рекомендует фотографировать место ДТП с разных ракурсов.

«Телефон сегодня — это первое доказательство участника ДТП. Фотографируем следы торможения, автомобили, знаки и окружающую обстановку», — добавила она.

Водителям советуют не подписывать документы без внимательного прочтения

После прибытия полиции участники ДТП должны внимательно относиться к своим заявлениям и документам, которые они подписывают.

«Мы имеем право не давать объяснения. А если подписываем документы, их нужно очень внимательно читать», — советует эксперт.

Подпись в протоколе не означает автоматического признания вины: «Если мы не согласны с тем, что указано, в графе замечаний это нужно отметить».

Также важно быть осторожными с устными договорённостями на месте аварии без доказательств.

«Чем рискуем, соглашаясь на устные договорённости без доказательств? Рискуем получить незаконные компенсации, то есть ущерб».

Если водитель сначала признал вину, но позже понял, что обстоятельства иные, у него есть 10 дней на обжалование протокола через полицию, при этом дело может быть рассмотрено в суде.

Когда можно оформить ДТП без полиции

В некоторых случаях можно обойтись без полиции и оформить аварию по европротоколу, если нет пострадавших и серьёзного материального ущерба.

В этом случае водители должны обменяться документами и контактами.

«Обмениваются данными страховых компаний, водительскими правами, документами на автомобиль и номером телефона», — пояснила специалист.

Также страховую компанию нужно уведомить в течение 48 часов после аварии: «Это делается по электронной почте. У страховых фирм есть специальные адреса для заявлений о ДТП. Можно и по телефону, но лучше получить официальное подтверждение».

Что делать, если второй водитель ведёт себя агрессивно

Специалист также рассказала о напряжённых ситуациях после ДТП, когда один из водителей становится агрессивным или провоцирует конфликт.

«Конечно, не нужно поддаваться на провокации. Важно успокоить ситуацию», — подчеркнула эксперт.

По её словам, словесный или физический конфликт может превратить обычное ДТП в более серьёзное дело с уголовными последствиями.

«Из ДТП могут возникнуть и другие правонарушения, такие как нарушение общественного порядка или насильственные действия с причинением вреда».

В таких случаях рекомендуется избегать конфликта и дождаться полиции.

«Если нет согласия между водителями, важно дать полицейскому выполнить свою работу», — отметила она.

Если конфликт перешёл в физическое насилие, необходимо зафиксировать травмы у врача, чтобы затем требовать компенсацию ущерба и морального вреда через суд.

Что происходит, если в ДТП участвует пешеход

Инга Мисфуд Висмаер подчеркнула, что даже если пешеход переходит дорогу в неположенном месте, водитель не освобождается автоматически от ответственности.

«Рассматриваются скорость, состояние водителя и все обстоятельства аварии», — пояснила она.

Если ДТП произошло на пешеходном переходе, приоритет имеет пешеход, и водитель обязан действовать строго по правилам.

«Первое обязательство — вызвать скорую и оказать первую помощь пешеходу. Не пытаться скрыться или убрать следы», — подчеркнула эксперт.

Мелкие ДТП на парковках и в подземных паркингах

Небольшие столкновения на парковках или в торговых центрах также считаются ДТП.

«Если водители договариваются мирно и ущерб небольшой — до 15 тысяч леев, полиция не нужна. Но если согласия нет, можно вызвать полицию, и дело может перейти в административное производство», — заключила адвокат Инга Мисфуд Висмаер.