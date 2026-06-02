2 Июня 2026, 14:35
9 818
В Румынии попал в ДТП микроавтобус с гражданами Молдовы

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что было проинформировано Генеральным консульством Молдовы в Яссах о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в населённом пункте Дрэгушень уезда Сучава в Румынии.

В аварии участвовал микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами, в котором находились восемь граждан Республики Молдова, сообщает realitatea.md

По информации румынских властей, четырём пассажирам медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Ещё один гражданин Молдовы был доставлен в муниципальную больницу города Фэлтичень для дополнительного обследования и оказания медицинской помощи.

Генеральное консульство Республики Молдова в Яссах поддерживает постоянную связь с местными властями и медицинскими учреждениями, чтобы следить за развитием ситуации и при необходимости предоставить пострадавшим необходимую консульскую помощь.

Министерство иностранных дел поблагодарило румынские власти и экстренные службы за оперативность и профессионализм при ликвидации последствий происшествия.

В ведомстве отметили, что продолжат следить за развитием ситуации и при необходимости предоставят дополнительную информацию.

