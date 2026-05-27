Смертельное ДТП в Каушанском районе: погибли два человека, пострадал ребенок.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний мужчина, лоб в лоб столкнулся с Dacia.

В результате аварии на месте погиб 43-летний водитель Dacia — гражданин Украины. Также погибла 36-летняя пассажирка Volkswagen.

Четырехлетний сын погибшей женщины получил различные травмы. Ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.