Point.md
27 Мая 2026, 16:22
Смертельное ДТП в Каушанском районе: погибли два человека, пострадал ребенок

Полиция Каушан расследует обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего на трассе Каушаны — Новые Анены возле села Бакчалия.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний мужчина, лоб в лоб столкнулся с Dacia.

В результате аварии на месте погиб 43-летний водитель Dacia — гражданин Украины. Также погибла 36-летняя пассажирка Volkswagen.

Четырехлетний сын погибшей женщины получил различные травмы. Ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.

