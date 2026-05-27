27 Мая 2026, 16:22
5 377
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Смертельное ДТП в Каушанском районе: погибли два человека, пострадал ребенок
Полиция Каушан расследует обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего на трассе Каушаны — Новые Анены возле села Бакчалия.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний мужчина, лоб в лоб столкнулся с Dacia.
В результате аварии на месте погиб 43-летний водитель Dacia — гражданин Украины. Также погибла 36-летняя пассажирка Volkswagen.
Четырехлетний сын погибшей женщины получил различные травмы. Ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.