В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным

Тело 50-летнего мужчины было обнаружено в одном из домовладений в селе Бэлэшешть Сынжерейского района.

В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным.