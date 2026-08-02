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deschide.md logodeschide
2 Августа 2026, 17:45
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В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным

Тело 50-летнего мужчины было обнаружено в одном из домовладений в селе Бэлэшешть Сынжерейского района.

В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным.
В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным.

Инцидент произошел вечером в субботу, 1 августа, сообщает deschide.md

По данным Генерального инспектората полиции, около 20:30 в правоохранительные органы обратился отец мужчины. Он сообщил, что нашел своего сына повешенным на чердаке дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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Источник
deschide.md logodeschide
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