2 Августа 2026, 17:45
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В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным.
В Сынжерейском районе мужчина нашел своего сына повешенным
Тело 50-летнего мужчины было обнаружено в одном из домовладений в селе Бэлэшешть Сынжерейского района.
Инцидент произошел вечером в субботу, 1 августа, сообщает deschide.md
По данным Генерального инспектората полиции, около 20:30 в правоохранительные органы обратился отец мужчины. Он сообщил, что нашел своего сына повешенным на чердаке дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.