В Кишиневе задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестициями в недвижимость.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали деятельность 32-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве в отношении двух человек с помощью фиктивной схемы инвестиций в проекты недвижимости в Кишиневе.

По данным следствия, подозреваемый обещал потерпевшим годовую доходность в размере 20% за инвестиции в проекты недвижимости, убедив двух мужчин 34 и 40 лет перевести ему несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро, передает politia.md

Чтобы создать впечатление реальной и прибыльной инвестиции, он сразу возвращал им по 10% от полученных сумм, выдавая эти выплаты за доход, якобы полученный от вложений. В действительности же деньги возвращались из средств, ранее перечисленных самими потерпевшими.

В результате этих действий двум мужчинам был причинен материальный ущерб на общую сумму 3 077 600 леев.

Во время обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле при поддержке бойцов спецподразделения Fulger, правоохранители изъяли несколько вещественных доказательств, которые будут исследованы в рамках уголовного дела.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.