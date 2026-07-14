theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
14 Июля 2026, 19:45
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестициями в недвижимость

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали деятельность 32-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве в отношении двух человек с помощью фиктивной схемы инвестиций в проекты недвижимости в Кишиневе.

В Кишиневе задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестициями в недвижимость.
В Кишиневе задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестициями в недвижимость.

По данным следствия, подозреваемый обещал потерпевшим годовую доходность в размере 20% за инвестиции в проекты недвижимости, убедив двух мужчин 34 и 40 лет перевести ему несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро, передает politia.md

Чтобы создать впечатление реальной и прибыльной инвестиции, он сразу возвращал им по 10% от полученных сумм, выдавая эти выплаты за доход, якобы полученный от вложений. В действительности же деньги возвращались из средств, ранее перечисленных самими потерпевшими.

В результате этих действий двум мужчинам был причинен материальный ущерб на общую сумму 3 077 600 леев.

Во время обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле при поддержке бойцов спецподразделения Fulger, правоохранители изъяли несколько вещественных доказательств, которые будут исследованы в рамках уголовного дела.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте