В Кишиневе задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестициями в недвижимость
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали деятельность 32-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве в отношении двух человек с помощью фиктивной схемы инвестиций в проекты недвижимости в Кишиневе.
По данным следствия, подозреваемый обещал потерпевшим годовую доходность в размере 20% за инвестиции в проекты недвижимости, убедив двух мужчин 34 и 40 лет перевести ему несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро, передает politia.md
Чтобы создать впечатление реальной и прибыльной инвестиции, он сразу возвращал им по 10% от полученных сумм, выдавая эти выплаты за доход, якобы полученный от вложений. В действительности же деньги возвращались из средств, ранее перечисленных самими потерпевшими.
В результате этих действий двум мужчинам был причинен материальный ущерб на общую сумму 3 077 600 леев.
Во время обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле при поддержке бойцов спецподразделения Fulger, правоохранители изъяли несколько вещественных доказательств, которые будут исследованы в рамках уголовного дела.
Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.