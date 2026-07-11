В Сынжерейском районе произошло ДТП: водитель погиб, женщина и ребенок в больнице.

В результате аварии в Сынжерейском районе погиб водитель автомобиля, еще два человека, включая шестилетнюю девочку, получили травмы.

Как сообщили в полиции, авария произошла сегодня около 03:20 на трассе R-6, недалеко от села Биличений Векь.

По предварительным данным, автомобиль Ford, за рулем которого находился 62-летний мужчина, двигался из Кишинева в сторону Бельц. По пока неустановленным причинам водитель потерял управление, после чего машина съехала с проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Находившиеся в автомобиле 63-летняя супруга погибшего и шестилетняя девочка были доставлены в Сынжерейскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.