В Сынжерейском районе произошло ДТП: водитель погиб, женщина и ребенок в больнице
В результате аварии в Сынжерейском районе погиб водитель автомобиля, еще два человека, включая шестилетнюю девочку, получили травмы.
Как сообщили в полиции, авария произошла сегодня около 03:20 на трассе R-6, недалеко от села Биличений Векь.
По предварительным данным, автомобиль Ford, за рулем которого находился 62-летний мужчина, двигался из Кишинева в сторону Бельц. По пока неустановленным причинам водитель потерял управление, после чего машина съехала с проезжей части.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Находившиеся в автомобиле 63-летняя супруга погибшего и шестилетняя девочка были доставлены в Сынжерейскую районную больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.