В Хынчештском районе произошло ДТП: автомобиль съехал с дороги, погиб пассажир.

По предварительным данным, 22-летний мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

В машине находились еще два пассажира: 21-летний мужчина, который скончался по дороге в больницу, и 20-летняя женщина, которая находится в больнице под наблюдением врачей.

Водитель прошел тест на алкоголь, результат отрицательный. Он задержан на 72 часа.