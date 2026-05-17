17 Мая 2026, 11:29
8 433
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Хынчештском районе произошло ДТП: автомобиль съехал с дороги, погиб пассажир
Инцидент произошел сегодня, 17 мая, около 03:42 на трассе в направлении села Минджир.
По предварительным данным, 22-летний мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.
В машине находились еще два пассажира: 21-летний мужчина, который скончался по дороге в больницу, и 20-летняя женщина, которая находится в больнице под наблюдением врачей.
Водитель прошел тест на алкоголь, результат отрицательный. Он задержан на 72 часа.