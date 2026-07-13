13 Июля 2026, 10:55
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В суде Кишинёва проходят обыски по делу о коррупции
Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят обыски в здании Кишинёвского суда (центральный офис) в рамках уголовного дела о коррупции.
Как сообщила пресс-секретарь НАЦ Ина Волощук, следственные действия проходят в центральном здании суда столицы, пишет realitatea.md
«Сотрудники CNA проводят обыски в Кишинёвском суде, центральный офис, в рамках дела о коррупции. Подробности позже», — уточнила Волощук.
На данный момент официальные подробности дела не разглашаются. Ожидается, что дополнительная информация появится после завершения следственных действий.