Кишинёвский суд готов сотрудничать со следственными органами после обысков

По итогам обысков адвокат и сотрудница инстанции были задержаны по делу об извлечении выгоды из влияния.

В пресс-релизе инстанции уточняется, что суд оказывает поддержку в проведении расследования и со всей серьёзностью относится к любым подозрениям в нарушении закона: «Кишинёвский суд подтверждает свою политику нулевой толерантности к коррупции и любому поведению, противоречащему принципам честности, беспристрастности и ответственности», передает rupor.md

Представители суда подчеркнули, что следственные действия не влияют на работу учреждения: судебные заседания и другие процедуры продолжаются в штатном режиме.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), адвокат и сотрудница центрального офиса Кишинёвского суда были задержаны в рамках уголовного дела об извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам следствия, адвокат передавал сотруднице суда суммы в размере от 4 500 до 6 тысяч евро за каждое дело, утверждая, что она имеет влияние на некоторых судей и может способствовать вынесению благоприятных решений в пользу одного из экономических агентов. Общая сумма взяток превышает 10 тысяч евро.

Офицеры НЦБК и антикоррупционные прокуроры провели обыски в домах и автомобилях подозреваемых, а также в одном из служебных кабинетов. В ходе следственных мероприятий были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела.

Подозреваемые задержаны на 72 часа и помещены в изолятор временного содержания НЦБК. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других возможных соучастников.

Фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности и считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана окончательным решением суда.