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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 16:27
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Кишинёвский суд готов сотрудничать со следственными органами после обысков

По итогам обысков адвокат и сотрудница инстанции были задержаны по делу об извлечении выгоды из влияния.

Кишинёвский суд готов сотрудничать со следственными органами после сегодняшних обысков.
Кишинёвский суд готов сотрудничать со следственными органами после сегодняшних обысков.

В пресс-релизе инстанции уточняется, что суд оказывает поддержку в проведении расследования и со всей серьёзностью относится к любым подозрениям в нарушении закона: «Кишинёвский суд подтверждает свою политику нулевой толерантности к коррупции и любому поведению, противоречащему принципам честности, беспристрастности и ответственности», передает rupor.md

Представители суда подчеркнули, что следственные действия не влияют на работу учреждения: судебные заседания и другие процедуры продолжаются в штатном режиме.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), адвокат и сотрудница центрального офиса Кишинёвского суда были задержаны в рамках уголовного дела об извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам следствия, адвокат передавал сотруднице суда суммы в размере от 4 500 до 6 тысяч евро за каждое дело, утверждая, что она имеет влияние на некоторых судей и может способствовать вынесению благоприятных решений в пользу одного из экономических агентов. Общая сумма взяток превышает 10 тысяч евро.

Офицеры НЦБК и антикоррупционные прокуроры провели обыски в домах и автомобилях подозреваемых, а также в одном из служебных кабинетов. В ходе следственных мероприятий были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела.

Подозреваемые задержаны на 72 часа и помещены в изолятор временного содержания НЦБК. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других возможных соучастников.

Фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности и считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана окончательным решением суда.

Источник
rupor.md logorupor
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