По делу о мошенническом кол-центре в Украине прошли новые обыски в Молдове

В Молдове прошли новые обыски в рамках международного расследования деятельности мошеннического кол-центра, действовавшего на территории Украины.

В этой связи сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокурорами PCCOCS при поддержке сотрудников Пограничной полиции провели в Молдове еще 10 обысков по местам жительства восьми человек в возрасте от 22 до 28 лет, сообщает Генинспекторат полиции.

По данным следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, вводили в заблуждение граждан Румынии и других государств, в том числе стран Европейского союза. Используя информационные технологии и SIP-телефонию, они представлялись сотрудниками служб безопасности банков и путем мошенничества и злоупотребления доверием получали доступ к банковским приложениям своих жертв.

После этого злоумышленники переводили похищенные денежные средства на банковские счета, заранее открытые на подставных лиц, а также на счета международных криптовалютных бирж и платформ онлайн-азартных игр.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, ноутбук, черновые записи, крупные суммы иностранной валюты, патрон с неразорвавшимся капсюлем, а также несколько транспортных средств и другие предметы, представляющие интерес для уголовного дела.

Следственные действия продолжаются с целью полного документирования преступной деятельности, установления всех участников организованной преступной группы и определения роли каждого из них.

Мероприятия проводит совместная следственная группа под эгидой EUROJUST и EUROPOL, в которую входят правоохранительные органы Молдовы, Румынии и Украины.