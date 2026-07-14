theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
14 Июля 2026, 09:40
6 047
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

По делу о мошенническом кол-центре в Украине прошли новые обыски в Молдове

В Молдове прошли новые обыски в рамках международного расследования деятельности мошеннического кол-центра, действовавшего на территории Украины.

По делу о мошенническом колл-центре в Украине в Молдове прошли новые обыски.
По делу о мошенническом колл-центре в Украине в Молдове прошли новые обыски.

В этой связи сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокурорами PCCOCS при поддержке сотрудников Пограничной полиции провели в Молдове еще 10 обысков по местам жительства восьми человек в возрасте от 22 до 28 лет, сообщает Генинспекторат полиции.

По данным следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, вводили в заблуждение граждан Румынии и других государств, в том числе стран Европейского союза. Используя информационные технологии и SIP-телефонию, они представлялись сотрудниками служб безопасности банков и путем мошенничества и злоупотребления доверием получали доступ к банковским приложениям своих жертв.

После этого злоумышленники переводили похищенные денежные средства на банковские счета, заранее открытые на подставных лиц, а также на счета международных криптовалютных бирж и платформ онлайн-азартных игр.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, ноутбук, черновые записи, крупные суммы иностранной валюты, патрон с неразорвавшимся капсюлем, а также несколько транспортных средств и другие предметы, представляющие интерес для уголовного дела.

Следственные действия продолжаются с целью полного документирования преступной деятельности, установления всех участников организованной преступной группы и определения роли каждого из них.

Мероприятия проводит совместная следственная группа под эгидой EUROJUST и EUROPOL, в которую входят правоохранительные органы Молдовы, Румынии и Украины.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте