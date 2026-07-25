В Страшенском районе Honda после удара о бордюр врезалась в Toyota.

После полуночи недалеко от села Буковэц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По данным полиции, авария произошла в субботу около 01:40. За рулем автомобиля Honda находился 20-летний водитель, который на круговом перекрестке врезался в бордюр. После удара машину отбросило в автомобиль Toyota, которым управлял 23-летний водитель, передает realitatea.md

Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Мариана Диденко, в результате аварии никто не пострадал.

Оба водителя были проверены на наличие алкоголя в организме. Результаты тестов оказались отрицательными.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.