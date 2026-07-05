В Кишиневе автомобиль на высокой скорости протаранил припаркованные машины.

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Албишоара.

По предварительной информации, водитель автомобиля, двигавшегося на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в несколько автомобилей, припаркованных возле одного из ресторанов.

В результате удара транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.