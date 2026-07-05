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5 Июля 2026, 08:36
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В Кишиневе автомобиль на высокой скорости протаранил припаркованные машины

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Албишоара.

В Кишиневе автомобиль на высокой скорости протаранил припаркованные машины.
В Кишиневе автомобиль на высокой скорости протаранил припаркованные машины.

По предварительной информации, водитель автомобиля, двигавшегося на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в несколько автомобилей, припаркованных возле одного из ресторанов. 

В результате удара транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. 

Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Источник
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