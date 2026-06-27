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realitatea.md logorealitatea
27 Июня 2026, 11:14
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В результате столкновения авто Skoda с троллейбусом в Кишиневе пострадала женщина

Авария произошла в пятницу, 26 июня, в столичном секторе Буюканы.

В результате столкновения авто Skoda с троллейбусом в Кишиневе пострадала женщина.
В результате столкновения авто Skoda с троллейбусом в Кишиневе пострадала женщина.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Кристина Талпэ сообщила, что водителю Skoda 43 года. Троллейбусом управлял 36-летний мужчина, передает realitatea.md

В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения. Женщине, доставленной в больницу на машине скорой помощи, 57 лет, она была пассажиркой троллейбуса. Ей потребовалась специализированная помощь, и она была доставлена в медицинское учреждение для обследования.

В то же время очевидцы сообщили в социальных сетях, что Skoda внезапно повернула направо, прямо перед троллейбусом. По имеющимся данным, водитель общественного транспорта не смог остановиться, и из-за резкого торможения пассажиры упали.

В результате аварии автомобиль отбросило на тротуар.


Источник
realitatea.md logorealitatea
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