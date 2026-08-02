В Страшенах задержали мужчину, угрожавшего женщине газовым пистолетом.

Полиция Страшен документирует случай хулиганства после конфликта, произошедшего на городском рынке.

Сегодня около 11:00 в полицию через службу 112 поступило сообщение о том, что мужчина угрожает женщине предметом, похожим на оружие.

Прибывшие на место правоохранители установили, что конфликт произошел между 52-летним мужчиной и 70-летней женщиной. Во время ссоры мужчина направил в ее сторону предмет, похожий на пистолет.

В ходе документирования происшествия у мужчины изъяли газовый пистолет. Кроме того, проверка показала, что он не числится в базе данных правоохранительных органов как законный владелец оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчина задержан на 72 часа.

Полицейские продолжают следственные действия и расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.



