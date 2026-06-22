В Страшенах 6-летний ребёнок едва не утонул в импровизированном бассейне.

В Страшенском районе 6-летний ребёнок был спасён после того, как едва не утонул в импровизированном бассейне.

Инцидент произошёл вечером 20 июня, передает unimedia.info

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, мать ребёнка вызвала экстренные службы, сообщив, что ребенок оказался под водой.

До прибытия бригады врач-координатор диспетчерской службы по телефону дал инструкции по оказанию первой помощи и проведению реанимационных мероприятий.

На момент прибытия медиков ребёнок находился в критическом состоянии и имел признаки тяжёлой гипоксии. Бригада скорой помощи немедленно приступила к оказанию неотложной помощи и продолжила реанимационные мероприятия во время транспортировки.

В частности, проводились обеспечение проходимости дыхательных путей и их аспирация, искусственная вентиляция лёгких с использованием мешка, введение медикаментов и кислородная терапия.

После стабилизации состояния ребёнок был доставлен в районную больницу Страшен, где ему оказывают специализированную медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.