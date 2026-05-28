В Молдове мужчина получил 12 лет за насилие над 5-летней дочерью сожительницы.

Следствие установило, что сожитель матери издевался над ребенком на протяжении четырех месяцев — с октября 2023 года по февраль 2024 года. Все это время мать девочки сознательно закрывала глаза на происходящее и не мешала сожителю, поэтому прокуроры квалифицировали ее действия как оставление малолетнего в опасности, пишет rupor.md

Преступления раскрылись благодаря биологическому отцу девочки. Мужчина забирал дочь из детского сада и заметил на ее теле синяки. Когда он спросил о них, девочка рассказала отцу всю правду. После этого мужчина сразу обратился в правоохранительные органы.

Суд признал обоих подсудимых виновными, несмотря на то, что в ходе процесса ни сожитель, ни мать девочки не признали свою вину. Приговор вынесли по статьям Уголовного кодекса о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и об оставлении в опасности.