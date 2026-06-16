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moldpres.md logomoldpres
16 Июня 2026, 17:51
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Бассейн Государственного университета Молдовы открыли после реконструкции

Капитальный ремонт обошелся примерно в 18 млн леев, из которых 16,5 млн леев были выделены отдельно. Бассейном смогут пользоваться студенты, спортсмены и все любители плавания.

Бассейн Государственного университета Молдовы открыли после реконструкции.
Бассейн Государственного университета Молдовы открыли после реконструкции.

Общий объем инвестиций в реконструкцию составил около 18 млн леев. Министерство образования и исследований выделило 16,5 млн леев, а разница была покрыта из собственных ресурсов вуза. Модернизация инфраструктуры позволит проводить в современных условиях учебные занятия, спортивные тренировки и программы, предназначенные для сообщества, передает moldpres.md

Министр образования и исследований Дан Перчун назвал проект важной инвестицией в спортивную инфраструктуру столицы.

«В ходе проведения проекта первоначально запланированные инвестиции в размере 10 млн леев выросли примерно до 16 млн леев. Тем не менее, я считаю, что каждый вложенный лей полностью оправдал себя. Сегодня у нас здесь, в центре Кишинева, есть современная спортивная инфраструктура, созданная по стандартам последнего поколения. Мы хотим, чтобы эта база использовалась в первую очередь студентами — для их профессиональной подготовки и для продвижения здорового образа жизни», — заявил министр.

В бассейне шесть плавательных дорожек, его размеры 25 на 16 метров. Модернизация выполнена так, чтобы инфраструктура соответствовала современным стандартам подготовки спортсменов и организации спортивных соревнований, включая турниры национального и регионального уровня.

Ректор Госуниверситета Молдовы Отилия Дандара отметила, что вуз ставит перед собой цель продвигать не только образование и исследования, но и активный образ жизни.

«Университет должен быть не только центром образования и исследований, но и примером в продвижении здорового образа жизни. Реализуя этот проект, мы стремимся способствовать развитию более активного, более здорового сообщества, теснее связанного с ценностями спорта и образования», — подчеркнула ректор.

В свою очередь, директор бассейна Василе Чербушкэ отметил, что основными бенефициарами этих инвестиций станут студенты и будущие специалисты в области физического воспитания и спорта.

«Будучи хозяевами этого события, мы, разумеется, рады, что получили то, к чему стремились. Действительно, все мы хотели, чтобы е Госуниверситета был собственный спортивный центр, поскольку именно студенты являются главными бенефициарами этого бассейна. Он предназначен для подготовки специалистов в данной области и в то же время будет способствовать укреплению здоровья каждого желающего жителя Кишинева», — отметил Василе Чербушкэ.

У спортивного комплекса вековая история. Здание было построено в 1901 году в составе теологического ансамбля, спроектированного Гавриилом Бэнулеску-Бодони, и позднее адаптировано под образовательную и спортивную деятельность. Со временем он стал одним из самых известных центров подготовки в области плавания и водных видов спорта в Республике Молдова.

Бассейн Государственного университета Молдовы открыли после реконструкции

Бассейн Государственного университета Молдовы открыли после реконструкции

Источник
moldpres.md logomoldpres
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