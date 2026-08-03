В столице выявили лжеинвалида, выпрашивавшего деньги у прохожих.

Сотрудники полиции идентифицировали 43-летнего мужчину, который притворялся человеком с инвалидностью, чтобы вызвать сочувствие прохожих и получить от них деньги.

В результате проверки полицейские установили реальное положение дел, после чего мужчина был привлечен к административной ответственности.

Полиция призывает граждан проявлять солидарность и помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, однако рекомендует делать это ответственно, чтобы помощь действительно доходила до тех, кто в ней нуждается.



