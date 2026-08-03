3 Августа 2026, 20:28
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В столице выявили лжеинвалида, выпрашивавшего деньги у прохожих.
В столице выявили лжеинвалида, выпрашивавшего деньги у прохожих
Сотрудники полиции идентифицировали 43-летнего мужчину, который притворялся человеком с инвалидностью, чтобы вызвать сочувствие прохожих и получить от них деньги.
В результате проверки полицейские установили реальное положение дел, после чего мужчина был привлечен к административной ответственности.
Полиция призывает граждан проявлять солидарность и помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, однако рекомендует делать это ответственно, чтобы помощь действительно доходила до тех, кто в ней нуждается.