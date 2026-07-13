В Кишиневе ликвидировали схему сбыта наркотиков через соцсети

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований совместно с полицейскими и прокурорами сектора Ботаника пресекли преступную деятельность 18-летнего молодого человека.

Его подозревают в сбыте особо опасных наркотиков на территории Кишинева через соцсети, передает politia.md

На протяжении примерно месяца сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками документировали деятельность подозреваемого, который работал курьером интернет-магазина, специализировавшегося на продаже наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что для сокрытия своей незаконной деятельности он арендовал квартиру в Кишиневе, которую использовал в качестве склада. Подозреваемый забирал крупные партии наркотиков из тайников, перевозил их в квартиру, где расфасовывал и упаковывал в дозы по 1–2 грамма, после чего вновь размещал в тайниках для последующей передачи конечным потребителям.

В результате проведенных специальных следственных мероприятий и собранных доказательств молодой человек был задержан по месту жительства в Унгенах.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли гашиш и кокаин, zip-пакеты для фасовки наркотиков, высокоточные электронные весы, мобильный телефон, использовавшийся в преступной деятельности, а также денежные средства.

Из незаконного оборота были изъяты наркотики, стоимость которых на черном рынке превышает 50 тысяч леев.

По ходатайству прокурора в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. Если его признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.