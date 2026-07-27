В Кишиневе лжеколясочника доставили в полицию за попрошайничество.

Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) отреагировали на сообщение о попрошайничестве.

На месте полицейские обнаружили 19-летнего молодого человека, которому инвалидная коляска была нужна только во время «работы» — чтобы вызвать жалость у прохожих и получить от них деньги.

В ходе проверки выяснилось, что у него нет проблем со здоровьем, ограничивающих способность передвигаться. Он может ходить самостоятельно, без посторонней помощи.

Молодого человека доставили в Инспекторат полиции сектора Центр, где по данному факту проводится разбирательство в соответствии с законодательством.



