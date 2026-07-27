27 Июля 2026, 19:46
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В Кишиневе лжеколясочника доставили в полицию за попрошайничество
Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) отреагировали на сообщение о попрошайничестве.
На месте полицейские обнаружили 19-летнего молодого человека, которому инвалидная коляска была нужна только во время «работы» — чтобы вызвать жалость у прохожих и получить от них деньги.
В ходе проверки выяснилось, что у него нет проблем со здоровьем, ограничивающих способность передвигаться. Он может ходить самостоятельно, без посторонней помощи.
Молодого человека доставили в Инспекторат полиции сектора Центр, где по данному факту проводится разбирательство в соответствии с законодательством.