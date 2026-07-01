theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
1 Июля 2026, 16:00
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В столице полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 18-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков через приложение Telegram, преимущественно на территории столичных секторов Чеканы и Ботаника.

В столице полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков.
В столице полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков.

В течение примерно месяца сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками документировали деятельность подозреваемого, который работал курьером для интернет-магазина по продаже наркотиков, передает politia.md

В ходе расследования было установлено, что для сокрытия своей незаконной деятельности он арендовал квартиру в Кишиневе, которую использовал в качестве склада. Подозреваемый забирал крупные партии наркотиков из тайников, после чего перевозил их в арендованную квартиру, где расфасовывал и упаковывал в дозы по 1–2 грамма. Затем наркотики размещались в новых тайниках, преимущественно в секторах Ботаника и Чеканы, рядом с развлекательными заведениями, откуда их забирали конечные потребители.

На основании собранных доказательств молодой человек был задержан в Кишиневе в момент, когда направлялся, чтобы разместить очередную партию наркотиков в тайниках.

В ходе личного досмотра и обыска во временном месте проживания подозреваемого правоохранители изъяли гашиш, пакетики типа zip-lock, используемые для фасовки наркотиков, высокоточные электронные весы и мобильный телефон, который использовался при совершении преступления.

Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотиков оценивается более чем в 50 тысяч леев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. Согласно действующему законодательству, в случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Лицо считается невиновным до вступления в законную силу окончательного судебного решения.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте