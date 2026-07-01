В столице полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 18-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков через приложение Telegram, преимущественно на территории столичных секторов Чеканы и Ботаника.

В течение примерно месяца сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками документировали деятельность подозреваемого, который работал курьером для интернет-магазина по продаже наркотиков, передает politia.md

В ходе расследования было установлено, что для сокрытия своей незаконной деятельности он арендовал квартиру в Кишиневе, которую использовал в качестве склада. Подозреваемый забирал крупные партии наркотиков из тайников, после чего перевозил их в арендованную квартиру, где расфасовывал и упаковывал в дозы по 1–2 грамма. Затем наркотики размещались в новых тайниках, преимущественно в секторах Ботаника и Чеканы, рядом с развлекательными заведениями, откуда их забирали конечные потребители.

На основании собранных доказательств молодой человек был задержан в Кишиневе в момент, когда направлялся, чтобы разместить очередную партию наркотиков в тайниках.

В ходе личного досмотра и обыска во временном месте проживания подозреваемого правоохранители изъяли гашиш, пакетики типа zip-lock, используемые для фасовки наркотиков, высокоточные электронные весы и мобильный телефон, который использовался при совершении преступления.

Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотиков оценивается более чем в 50 тысяч леев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. Согласно действующему законодательству, в случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Лицо считается невиновным до вступления в законную силу окончательного судебного решения.