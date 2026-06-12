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politia.md logopolitia
12 Июня 2026, 14:52
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В Кишинёве задержали двух студентов, подозреваемых в распространении наркотиков

Операция сотрудников правоохранительных органов привела к ликвидации группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории муниципия Кишинёв, в том числе вблизи учебных заведений.

В Кишинёве задержали двух студентов, подозреваемых в распространении наркотиков.
В Кишинёве задержали двух студентов, подозреваемых в распространении наркотиков.

На протяжении примерно месяца правоохранители отслеживали деятельность двух молодых людей 18 и 20 лет, уроженцев северных районов страны, студентов колледжа и университета столицы соответственно. По версии следствия, они были вовлечены в сеть наркоторговли, координируемую через приложение Telegram, передает politia.md

Чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемые арендовали квартиру в Кишинёве, которую использовали как склад, а также место для фасовки и упаковки наркотиков. Согласно собранным доказательствам, они забирали крупные партии запрещённых веществ из тайников, после чего доставляли их в квартиру, где делили на дозы примерно по одному грамму и упаковывали в пакеты, имитирующие упаковки сладостей.

Затем наркотики размещались в различных тайниках, преимущественно рядом с учебными заведениями, откуда их забирали потребители.

10 июня оба подозреваемых были задержаны с поличным во время размещения закладок с запрещёнными веществами. При личном досмотре у них обнаружили мобильные телефоны и наркотическое вещество типа PVP.

В ходе последующего обыска в арендованной квартире были изъяты электронные высокоточные весы, более 500 пакетиков для фасовки наркотиков, а также вещества типа гашиш и PVP.

Кроме того, полицейские выявили 25 уже подготовленных тайников с наркотиками, предназначенными для распространения. Ориентировочная стоимость изъятых из незаконного оборота веществ на чёрном рынке превышает 400 тысяч леев.

Оба подозреваемых помещены под предварительный арест сроком на 30 суток. В случае доказательства вины в суде им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Источник
politia.md logopolitia
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