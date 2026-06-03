В столице задержали двух мужчин по подозрению в торговле наркотиками.

Сообщается, что в общей сложности выявили партию мефедрона, стоимость которой на черном рынке оценивается примерно в 16 тысяч леев.

Дополнительно конфисковали высокоточные электронные весы, зип-пакеты и другие предметы для фасовки и распространения наркотических веществ.

Один из подозреваемых задержан на 72 часа, второй помещен под предварительный арест на 30 суток. Расследование всех обстоятельств продолжается.