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3 Июня 2026, 16:29
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В столице задержали двух мужчин по подозрению в торговле наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у задержанных 18 пакетиков с запрещенными веществами, а из тайников извлекли еще восемь.

В столице задержали двух мужчин по подозрению в торговле наркотиками.
В столице задержали двух мужчин по подозрению в торговле наркотиками.

Сообщается, что в общей сложности выявили партию мефедрона, стоимость которой на черном рынке оценивается примерно в 16 тысяч леев. 

Дополнительно конфисковали высокоточные электронные весы, зип-пакеты и другие предметы для фасовки и распространения наркотических веществ. 

Один из подозреваемых задержан на 72 часа, второй помещен под предварительный арест на 30 суток. Расследование всех обстоятельств продолжается.

Источник
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