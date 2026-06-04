В Кишиневе задержали подозреваемых в распространении наркотиков.

Сообщается, что по версии следствия подозреваемые продавали наркотические вещества непосредственно из своего дома, через окно или через забор. Женщина была задержана с поличным при передаче наркотиков потребителю.



В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 50 психотропных таблеток, мефедрон и PVP. Вещества направлены на экспертизу.

Оба лица имеют судимости за аналогичные преступления и были задержаны на 72 часа. Расследование продолжается.