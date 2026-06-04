theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
4 Июня 2026, 14:00
2 299
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе задержали подозреваемых в распространении наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали преступную деятельность 49-летнего мужчины и его 45-летней сожительницы, подозреваемых в распространении наркотиков в своем доме в столице.

В Кишиневе задержали подозреваемых в распространении наркотиков.
В Кишиневе задержали подозреваемых в распространении наркотиков.

Сообщается, что по версии следствия подозреваемые продавали наркотические вещества непосредственно из своего дома, через окно или через забор. Женщина была задержана с поличным при передаче наркотиков потребителю.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 50 психотропных таблеток, мефедрон и PVP. Вещества направлены на экспертизу.

Оба лица имеют судимости за аналогичные преступления и были задержаны на 72 часа. Расследование продолжается.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте