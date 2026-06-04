4 Июня 2026, 14:00
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В Кишиневе задержали подозреваемых в распространении наркотиков
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали преступную деятельность 49-летнего мужчины и его 45-летней сожительницы, подозреваемых в распространении наркотиков в своем доме в столице.
Сообщается, что по версии следствия подозреваемые продавали наркотические вещества непосредственно из своего дома, через окно или через забор. Женщина была задержана с поличным при передаче наркотиков потребителю.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 50 психотропных таблеток, мефедрон и PVP. Вещества направлены на экспертизу.
Оба лица имеют судимости за аналогичные преступления и были задержаны на 72 часа. Расследование продолжается.