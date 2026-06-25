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realitatea.md logorealitatea
25 Июня 2026, 18:16
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В столичном секторе Телецентр рухнула электроопора

В Кишинёве, в секторе Телецентр на улице Миорица, обрушилась электроопора.

В столичном секторе Телецентр рухнула электроопора.
В столичном секторе Телецентр рухнула электроопора.

На месте инцидента работают специалисты, которые занимаются устранением последствий происшествия, передает realitatea.md

По данным очевидцев и фото, опубликованных в социальных сетях, опора сильно накренилась и находится практически под углом 90 градусов.

В связи с инцидентом Управление электротранспорта временно изменило маршруты движения нескольких троллейбусов.

Так, троллейбусы №3, №9, №10 и №24 курсируют только до улицы Докучаева. Маршрут №17 перенаправлен по схеме: улица Гренобля — улица Георге Асаки — улица Пантелеймона Халиппы — улица Измаил — железнодорожный вокзал.

Часть общественного транспорта временно простаивает. В районе происшествия образовались заторы, движение затруднено.

В столичном секторе Телецентр рухнула электроопора

В столичном секторе Телецентр рухнула электроопора

Источник
realitatea.md logorealitatea
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