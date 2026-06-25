В столичном секторе Телецентр рухнула электроопора
В Кишинёве, в секторе Телецентр на улице Миорица, обрушилась электроопора.
На месте инцидента работают специалисты, которые занимаются устранением последствий происшествия, передает realitatea.md
По данным очевидцев и фото, опубликованных в социальных сетях, опора сильно накренилась и находится практически под углом 90 градусов.
В связи с инцидентом Управление электротранспорта временно изменило маршруты движения нескольких троллейбусов.
Так, троллейбусы №3, №9, №10 и №24 курсируют только до улицы Докучаева. Маршрут №17 перенаправлен по схеме: улица Гренобля — улица Георге Асаки — улица Пантелеймона Халиппы — улица Измаил — железнодорожный вокзал.
Часть общественного транспорта временно простаивает. В районе происшествия образовались заторы, движение затруднено.