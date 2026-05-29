logos.press.md
29 Мая 2026, 18:26
В Кишинёве проходит ярмарка труда: власти рассчитывают сократить кадровый дефицит

В Кишиневе проходит Ярмарка труда, на которой представлено свыше 2 тыс. вакансий. Тем самым власти рассчитывают частично сократить кадровый дефицит, который становится одной из ключевых проблем экономики.

В ярмарке участвуют свыше 50 компаний из сфер торговли, услуг, транспорта и логистики, строительства, промышленности, здравоохранения, социальной помощи и государственного сектора. Среди тех, кто ищет работников – компании Local, Linella, Azamet, Kaufland, 47ht Paralelle, Efes Dina Cociug, профтехучилища и колледжи, банки, пишет logos-pres.md

Организаторы ожидали высокий интерес на фоне сохраняющегося дисбаланса на рынке труда: работодатели заявляют о нехватке персонала, тогда как часть граждан продолжает искать более высокооплачиваемую работу за рубежом.

По словам директора Национального агентства занятости населения (НАЗН) Раисы Догару, главное преимущество ярмарки – платформа, на которой работодатели и соискатели имеют возможность общаться вживую. Посетители могут напрямую встретиться с работодателями, представить резюме, обсудить условия найма и договориться о собеседованиях.

Тем не менее интерес к мероприятию оказался умеренным. Особенно — среди выпускников молдавских ВУЗов, которым ярмарка предоставляет катастрофически мало вакансий. Большинство предложений относятся к рабочим профессиям: именно там текучесть кадров большая.

По данным молдавских платформ по трудоустройству, особенно остро нехватка кадров ощущается в молдавском здравоохранении, образовании, строительстве, текстильной промышленности и торговле. Только за прошлый год рынок труда страны покинули более 35 тыс. человек, и тенденция сохраняется. Основными причинами эксперты называют миграцию и демографический спад.

Как ранее сообщало Национальное агентство занятости, в стране сохраняются тысячи незаполненных вакансий, большая часть которых сосредоточена в городах. Работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных сотрудников и конкурируют за персонал повышением зарплат и расширением социальных пакетов.

В Молдове в I квартале 2025 года насчитывалось около 32,8 тыс. вакантных рабочих мест. Уровень вакансий составил 4,7% от общего числа рабочих мест. Почти 40% всех вакансий приходятся на государственный сектор. По данным НАЗН, весной 2026 года в стране официально оставались незаполненными более 11 тыс. вакансий. Отметим, что мероприятие организовано НАЗН и Главным управлением занятости муниципия Кишинёв при поддержке GIZ Moldova, программы EU4Youth — Employment and Entrepreneurship и Центрального агентства по управлению проектами (CPVA).

Источник
logos.press.md
