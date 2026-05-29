theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
29 Мая 2026, 17:43
5 237
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе совершено ограбление: задержаны три человека

Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали троих молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, уроженцев Окницкого и Единецкого районов, по подозрению в совершении ограбления в столице,

В Кишиневе совершено ограбление: задержаны три человека.
В Кишиневе совершено ограбление: задержаны три человека.

Согласно собранным доказательствам, подозреваемые в ночное время суток, находясь вблизи одного из развлекательных заведений, применили физическое насилие к 25-летнему молодому человеку, после чего открыто похитили у него деньги и личные вещи на сумму более 10 000 леев, передает noi.md 

Вскоре после этого подозреваемые были идентифицированы и задержаны сотрудниками полиции, а похищенное имущество — изъято. 

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в совершении подобного преступления, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте