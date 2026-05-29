29 Мая 2026, 17:43
В Кишиневе совершено ограбление: задержаны три человека
Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали троих молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, уроженцев Окницкого и Единецкого районов, по подозрению в совершении ограбления в столице,
Согласно собранным доказательствам, подозреваемые в ночное время суток, находясь вблизи одного из развлекательных заведений, применили физическое насилие к 25-летнему молодому человеку, после чего открыто похитили у него деньги и личные вещи на сумму более 10 000 леев, передает noi.md
Вскоре после этого подозреваемые были идентифицированы и задержаны сотрудниками полиции, а похищенное имущество — изъято.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в совершении подобного преступления, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.