В Кишиневе совершено ограбление: задержаны три человека.

Согласно собранным доказательствам, подозреваемые в ночное время суток, находясь вблизи одного из развлекательных заведений, применили физическое насилие к 25-летнему молодому человеку, после чего открыто похитили у него деньги и личные вещи на сумму более 10 000 леев, передает noi.md

Вскоре после этого подозреваемые были идентифицированы и задержаны сотрудниками полиции, а похищенное имущество — изъято.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в совершении подобного преступления, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.