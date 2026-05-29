Советник PAS возмутился, что мэра Кишинева нет на заседании, не заметив того в зале.

Представители PAS заявили, что голосование было незаконным, поскольку должность официально не стала вакантной — без предварительного решения об увольнении предыдущего вице-мэра, сообщает realitatea.md

С трибуны оппозиция потребовала объяснить, как можно назначать человека на столь важный пост «для прикрытия другой незаконности».

Советники PAS также раскритиковали способ продвижения чиновников в мэрии до завершения всех юридических процедур.

Во время заседания советник PAS Думитру Иванов выступил с эмоциональной речью, обвинив мэра Иона Чебана в отсутствии на заседании, не заметив, что тот сидел в нескольких метрах от него и слушал выступление.