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noi.md logonoi
28 Июля 2026, 15:50
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В Сороках правоохранители задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники полиции и прокуратуры Сорок, совместно с работниками Северного регионального управления Пограничной полиции, пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте наркотиков.

В Сороках правоохранители задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
В Сороках правоохранители задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

По данным правоохранительных органов, расследование продолжалось в течение шести месяцев. За это время было установлено, что участники группы приобретали, хранили, перевозили и сбывали наркотические вещества на территории муниципия и района Сороки, передает noi.md

27 июля правоохранители провели 14 обысков по местам жительства подозреваемых, в их автомобилях, а также в отношении 11 человек из Сорок, Василкэу и Косэуць. 

В результате были изъяты гашиш, марихуана, наркотическое вещество PVP, известное как «соль», самодельные устройства для употребления наркотиков, высокоточные электронные весы, мобильные телефоны, SIM-карты и пневматическое оружие. 

Все изъятые предметы будут направлены на экспертизы. Трое мужчин в возрасте 30, 31 и 45 лет задержаны на 72 часа. 

Следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к деятельности преступной группы.

Источник
noi.md logonoi
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