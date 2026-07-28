В Сороках правоохранители задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники полиции и прокуратуры Сорок, совместно с работниками Северного регионального управления Пограничной полиции, пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте наркотиков.

По данным правоохранительных органов, расследование продолжалось в течение шести месяцев. За это время было установлено, что участники группы приобретали, хранили, перевозили и сбывали наркотические вещества на территории муниципия и района Сороки, передает noi.md

27 июля правоохранители провели 14 обысков по местам жительства подозреваемых, в их автомобилях, а также в отношении 11 человек из Сорок, Василкэу и Косэуць.

В результате были изъяты гашиш, марихуана, наркотическое вещество PVP, известное как «соль», самодельные устройства для употребления наркотиков, высокоточные электронные весы, мобильные телефоны, SIM-карты и пневматическое оружие.

Все изъятые предметы будут направлены на экспертизы. Трое мужчин в возрасте 30, 31 и 45 лет задержаны на 72 часа.

Следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к деятельности преступной группы.