В Кишиневе задержали троих подозреваемых в продаже наркотиков.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и следователи Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS задокументировали деятельность группы лиц, подозреваемой в сбыте наркотиков.

В ходе специальных следственных мероприятий и процессуальных действий при поддержке бойцов спецподразделения Fulger был задержан один из участников группы — 39-летний мужчина, сообщает politia.md

Во время обысков по месту его жительства были обнаружены и изъяты расфасованный и подготовленный к продаже каннабис, измельчитель для наркотических веществ, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, из автомобиля подозреваемого были изъяты денежные средства, которые, по версии следствия, могли быть получены преступным путем.

В ходе дальнейшего расследования оперативники установили еще двух человек, которые, предположительно, приобретали у него наркотики. Ими оказались 38-летняя женщина и ее 36-летний сожитель.

8 июля правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле обоих подозреваемых в Кишиневе. В результате были изъяты zip-пакеты с веществами, предположительно являющимися наркотиками, измельчители, самодельное устройство для употребления наркотиков, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Все трое подозреваемых были задержаны на 72 часа. Расследование продолжается с целью установления всей преступной цепочки, включая источник происхождения наркотических веществ и выявление всех причастных лиц.

Согласно действующему законодательству, виновным в подобных преступлениях грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранительные органы напоминают, что каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу решением суда.