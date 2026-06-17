В Сороках двое подростков на квадроцикле пытались скрыться от полиции.

Двое несовершеннолетних на квадроцикле пытались скрыться от полицейского патруля в Сороках. Инцидент произошёл на этой неделе на улице Каля Бэлцулуй.

Момент попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как полицейские заметили квадроцикл на обочине, подъехали и включили проблесковые маячки, передаёт stiri.md со ссылкой на observatorul.md

Как только патрульные открыли дверь, чтобы выйти, подростки сорвались с места и бросились наутёк. Они свернули на улицу Мирона Костина, пытаясь уйти от погони.

В этой связи родителей призвали разговаривать с детьми о рисках управления квадроциклом, скутером или другим моторизованным транспортом без подготовки, экипировки и соблюдения ПДД. Одна минута «храбрости» или хулиганства может поставить под угрозу не только самих подростков, но и пешеходов, водителей и пассажиров.