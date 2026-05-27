Двух сбежавших из дома подростков нашли на автовокзале в столице.

Как сообщили в Главном инспекторате карабинеров, сотрудники регионального управления «Центр» заметили подростков, находившихся без присмотра, и начали выяснить обстоятельства. В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетние покинули свои дома, пишет stiri.md

На место прибыл патрульный автомобиль Министерства внутренних дел. Подростков доставили в Инспекторат полиции Штефан-Водэ.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на защиту и обеспечение безопасности несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Подросткам оказана необходимая помощь.