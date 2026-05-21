21 Мая 2026, 20:06
Полиция установила личность водителя, не уступившего дорогу пешеходам в столице

Инцидент произошел на пересечении улицы Каля Орхеюлуй и бульвара Ренаштерий Национале в Кишиневе.

Сообщается, что нарушителем оказался 75-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали личность водителя и привлекли его к ответственности. 

В полиции поблагодарили тех граждан, которые сообщают о нарушениях Правил дорожного движения и вносят свой вклад в безопасность.


