В Молдове десятки несовершеннолетних девочек стали матерями в 2025 году.

Показатель снижается по сравнению с ситуацией десять лет назад, когда ежегодно фиксировалось от 50 до 60 беременностей у девочек младше 15 лет, сообщает Radio Moldova.

Информацию представила глава Центра дружественных услуг для молодежи, гинеколог Галина Лешко. По её словам, большинство случаев беременности среди подростков связано с манипуляциями и насилием, а в девяти из десяти ситуаций вовлечён взрослый человек, знакомый жертве.

Специалист также уточнила, что число абортов среди девушек младше 19 лет остаётся на уровне сотен в год, однако за последние десять лет их показатель снизился. В настоящее время фиксируется около 5 случаев на 1000 девушек, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 8–9 на 1000.

Врачи предупреждают, что беременность в очень раннем возрасте может иметь серьёзные последствия как для матери, так и для ребёнка. У девочек младше 16 лет значительно выше риск осложнений во время беременности и родов, включая артериальную гипертензию и родовые травмы.

Также дети, рождённые очень молодыми матерями, могут иметь низкую массу тела при рождении и задержки в развитии.

«Они могут рождаться с меньшим весом и имеют меньше ресурсов для преодоления проблем, включая задержку роста», — объяснила Галина Лешко.

Помимо медицинских последствий, подростковая беременность влияет и на социальную интеграцию молодых матерей. Многие из них вынуждены прерывать или бросать обучение, что значительно снижает их будущие возможности.

«Социальная интеграция этих девочек страдает, усиливается круг бедности, потому что страдает школьное образование. В лучшем случае они делают паузу, но часто полностью прекращают обучение», — заявила специалист.

Галина Лешко также обратила внимание на рост заболеваний, передающихся половым путём, среди молодёжи. В последние годы зафиксировано больше случаев сифилиса среди подростков, включая случаи передачи инфекции от матери к ребёнку.

Что касается ВИЧ, число случаев в этой возрастной группе не растёт, но и не снижается.

Специалисты подчёркивают, что половое просвещение должно осуществляться в семье, школе и медицинской системе.

Разговоры о репродуктивном здоровье следует начинать до завершения полового созревания и включать информацию о защите, профилактике нежелательной беременности и инфекциях, передающихся половым путём.

По данным статистики, средний возраст рождения ребёнка в Молдове составляет 29,5 лет в Кишинёве, 28,5 лет в других городах и 24,4 года в сельской местности.